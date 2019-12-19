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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Beyaz Hüzün - İSTANBUL İzle

Sinema - Beyaz Hüzün - İSTANBUL İzle

- Filmin FragmanıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.Kenan Korkmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Ali Poyraz, Yavuz Gürbüz, Suat Ergin ve tiyatrocu Yakup Keskin ile başrolünde yer aldığı "Beyaz Hüzün" izleyiciyle buluşacak.İsmail Bilgin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan yapım, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek adındaki göçmen bir çavuşun hikayesini konu alıyor.Çekimleri Erzincan'ın Çayırlı ilçesi kırsalında yapılan filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

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