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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Bağlılık Aslı - İSTANBUL İzle

Sinema - Bağlılık Aslı - İSTANBUL İzle

- Filmin fragmanı - "Bağlılık Aslı"Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor.Modern çağda anne - baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.

Fragman İş Dünyası 

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