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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!' - İSTANBUL

Sinema - 'Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!' - İSTANBUL

Sinema - "Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!"İSTANBUL (AA) - Serinin bu beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor.Oduncu Vik, sürekli karşısına çıkarak, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler’den sonsuza dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder. Ancak icadını Briar ve Bramble’ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür. Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek, hem de ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmak için - minik - kahramanların güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.

Fragman 

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