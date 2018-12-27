Sinema - "Aquaman" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Aquaman"İSTANBUL (AA) - Justice League sonrasında yaşananlardan yola çıkan solo Aquaman filminde, Jason Momoa John Curry, namıdiğer Aquaman'a hayat vermeye devam ederken film, kahramanın gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.Yarı insan yarı Atlantisli Arthur Curry'nin gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi ve bu mücadele sırasında gerçekte kim olduğunu keşfetmeye ve doğuştan kazandığı kral sıfatına layık olmaya çabalamasını anlatıyor.