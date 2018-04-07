Sinekler Yenişehirlileri canından bezdirdi

-Vatandaşlarla röportaj



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son günlerde ortaya çıkan dev sinekler yüzünden vatandaşlar cam ve kapılarını açamaz hâle geldi. Yenişehir’de toplu konut alanlarının olduğu bölgelerde ortaya çıkan iri kara ve sivri sinekler vatandaşları canından bezdiriyor. Son günlerde ortaya çıkan sinekler yüzünden cam ve kapılarını açamadıklarını belirten vatandaşlar, “Yetkililerden yardım bekliyoruz. Çocuklar korkudan dışarı çıkamıyor. Bu sineklerin nereden geldiğini bilmiyoruz. Milyonlarca sinek her tarafı kapladı. Hastalık gelmesinden korkuyoruz” diye dert yandı.

