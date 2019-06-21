Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te ilk kez patates üretimi gerçekleşti

Siirt’te ilk kez patates üretimi gerçekleşti

Patates alanından görüntü

İstifa Tarım Gesi Kabil Kabiliyet 

-Rektörün konuşması
-Genel detay

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 40 dekarlık alana patates ekti. Üniversite yönetimi dekar başına 4 ila 5 ton arasında verim bekliyor. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversitenin kendi bahçesinde patates üretimine başladığını, elde edilen veriminde olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi. Dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Rektör Erman, "İlk defa bu yıl üniversitemiz sulu tarım koşullarında 40 dekar kadar patates üretimi gerçekleştirdi. Patates tarlasında başarılı bir şekilde ilimizde adaptasyon kabiliyete yüksek çeşit ekilmek suretiyle buradan dekara 4 ile 5 ton civarında bir verim beklentimiz bulunmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde daha çok patates Niğde, Nevşehir taraflarında yetiştirilen ve ülkemizde tüketicilerin istifadesine sunulan bir ürün olarak bilinmekte ve nişasta deposu olarak da tüketiciler tarafından bilinmektedir. Ancak ilimizde patatesle ilgili elde edilen bu önemli sonuçlar sadece İç Anadolu’da yetiştirilen bir ürün değil aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt’te başarıyla yetiştirilebileceğini de buradaki araştırmalarımız gösterdi. Akademisyenlerimiz verimi ve kaliteyi artırıcı çalışmaları devam ettirmektedir” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
İstanbulda Sağanak Yağış Etkili Olduİstanbulda Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı