Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sıhke Gölü buz tuttu İzle

Sıhke Gölü buz tuttu İzle

Buz tutan gölde genel görüntü

Göller Hava Sıcaklığı Muhabir Kış Mevsimi Zabıta 

- Buz tutan gölün yüzeyindeki kuşlar
- Martılardan görüntü
- Zabıta ekiplerden görüntü
- Ekiplerin göle yem atması
- Röportajlar
- Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL)- Dondurucu soğuklardan dolayı gölün yüzeyinde 5 santimetrelik buz tabakası oluştu- Tuşba Belediyesi ekipleri, kuşlar için gölün yüzeyine yem bıraktı VAN

- Van’ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü’nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı buzla kaplandı. Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Van-Özalp karayolu üzerindeki Sıhke Gölü’nde buzlanma meydana geldi. Sıhke Gölü’nün büyük bir kısmı donarken, üzerine konan binlerce martı ise güzel manzaraların oluşmasına neden oldu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde 5 santimetrelik buz tabakası oluştu. Donan göl üzerinde yemleme çalışması Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, donan gölde yiyecek bulamayan martılara ekmek kırıntısı ve buğday attı. İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Bayram, kente kış şartlarının çetin geçtiğini belirtti.
Sıhke Gölü’nün Van’ın nadide göllerinden biri olduğunu ifade eden Bayram, “Sıhke Gölü; aralık, ocak ve şubat aylarında tamamen buz tutuyor. Şu an buzun kalınlığı 5 santimetreyi buluyor. Buz tutan gölün kıyı şeridinde martılar bulunuyor. Ancak donan gölde martılar yiyecek bulamıyor. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin talimatları doğrultusunda zabıta ekiplerimizle birlikte aç kalan martılara yem verdik. Kış boyunca yem verme sürecimiz devam edecektir” dedi.
Zabıta personeli Suphi Özbek ise, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin talimatlarıyla her kış mevsiminde aç kalan hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını dile getirdi. (YLM-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı