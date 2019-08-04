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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli yağış sele neden oldu... Araçlar yolda mahsur kaldı

Şiddetli yağış sele neden oldu... Araçlar yolda mahsur kaldı

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Mahsur Kaldı 

-Su baskını
-Vatandaş ile röp

( ORDU )- Aşırı yağış kent merkezini felç etti ORDU

- Ordu’da aniden bastıran sağanak sonrası kent merkezi sele teslim oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Birden bastıran şiddetli yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ve sel meydana geldi. Yer yer bir metreye kadar ulaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı işyerlerini de su bastı. Esnaflar, kendi çabalarıyla dükkanlara giren suları çıkartmaya çalışıyor. Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün için şiddetli yağmur yağışı uyarısı verilmişti.
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