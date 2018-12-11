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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şiddetli rüzgarla yıkılan ağaç mahalle yolunu kapattı

Şiddetli rüzgarla yıkılan ağaç mahalle yolunu kapattı

Yıkılan ağaçtan detay

Çöp Konteyneri Şiddetli Rüzgar 

-Rüzgarın etkisiyle sallanan ağaçlardan detaylar
-Yıkılan ağacın temizlenmesi
-Murat Efendioğlu ile röp.
-Detay görüntüler
-Devrilen çöp konteynerinden detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, yıkılan ağaç mahalle yolunu kapattı. Ordu genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısından parçalar uçarken, bölgede ağaçlar da yıkıldı. Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’nde bulunan bir ağacın rüzgarın etkisiyle yıkılması sonrası, mahalle yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Yıkılan ağaç, beraberinde bir fındık evinin elektrik tesisatını da kopartırken, mahalle sakinleri ağacı keserek yoldan kaldırdı. Mahalle sakinlerinden Murat Efendioğlu, ağacın yıkılmasının ardından gelerek yolu açtıklarını söyledi.

Mahalle yolunun yaklaşık bir saat ulaşıma kapandığını aktaran Efendioğlu, rüzgarın oldukça etkili olduğunu da belirtti.
(SK-SLH-
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