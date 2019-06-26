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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalana kar ve buz keyfi - ANTALYA

Sıcaktan bunalana kar ve buz keyfi - ANTALYA

- Kar ve buz sergisinde eğlenen çocuklar ve aileleri - İşletme müdürü Okan Gürses'in konuşması - Kumsalda denize giren turistler - Serdar Bektaş'ın konuşması Antalya 'da sıcaktan bunalana kar ve buz keyfi - Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı kentte yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederken kimileri de sıfırın altında 2 derecede tutulan kar ve buz sergileri yapılan, buzdan heykellerin, kaydırakların bulunduğu eğlence merkezlerinde serinliyorANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 32 dereceye, nemin de yüz de 60'a ulaştığı turizmin başkentinde, yerli ve yabancı turistler sahillere doldururken, bir kısmı da sıfırın altında 2 derecede tutulan kar ve buz sergileri yapılan, buzdan heykellerin, kaydırakların bulunduğu eğlence merkezlerini tercih ediyor. Antalya 'da, yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı serinlemenin alternatif yollarını arıyor.Myra, Demre, Abdal Musa gibi kentin tarihi bölgelerinin ve öne çıkan kişiliklerinden oluşan buzdan heykelleri ziyaret eden, yine buzdan kaydıraklardan kayarak serinleyen turistlerin keyifli vakit geçirdiği mekanlardan birinin işletme müdürü Okan Gürses, okulların da tatil olmasıyla yoğun günler yaşadıklarını söyledi.

Gürses, "Yediden yetmişe herkes eğlenebiliyor. Bu yıl sezon oldukça iyi geçiyor, günlük bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana ise 50 - 60 bin ziyaretçiyi ağırladık, yıl sonuna kadar ise 150 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.
Buzdan heykellere hayran kaldığını belirten tatilcilerden Serdar Bektaş, Berlin'den geldiğini ve Antalya 'da çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.Türkiye'nin birçok yerini gezme fırsatı bulduğunu belirten Bektaş, " Antalya havası ve suyundan dolayı Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi ve bir haftadır buradayım. Antalya oldukça rahat ve özgür bir kent, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yabancı Turist Başkent Şili Kullar Irak 

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