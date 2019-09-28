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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Seyyah'ın dünya prömiyeri gerçekleştirildi - SAMSUN

'Seyyah'ın dünya prömiyeri gerçekleştirildi - SAMSUN

"Seyyah"ın dünya prömiyeri gerçekleştirildi - SAMSUN - Samsun Devlet Opera ve Balesi - Anlatımlı konser "Seyyah"ın prömiyerinden enstantaneler"Seyyah"ın dünya prömiyeri gerçekleştirildi - Samsun Devlet Opera ve Balesi, türkülerin özgün şekilde korunarak modern sentezle seslendirildiği anlatımlı konser "Seyyah"ı sanatseverlerin beğenisine sunduSAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), anlatımlı konser "Seyyah"ın dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, türkülerin özgün şekilde korunarak modern sentezle seslendirildiği anlatımlı tek bölümlük konser "Seyyah", sanatseverlerin beğenisine sunuldu."Bavulda biriken türküler" sloganıyla hazırlanan eserde, Rumeli'den Erzurum'a kadar aşina olunan türküler ile acıklı ve sevinçli hikayeleri anlatıldı.Müzik düzenlemeleri ve aranjmanı Onur Altıparmak, librettosu ve rejisi Burak Ölmez'e ait eserin koreografisini Görkem Cengiz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.Konserde solist sopranolar Betül Uzunoğlu, Gamze Barhan, Ezgi Özer, tenorlar Dinçer Gökçe, Metin Bayram, Özer Öndeş ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Tuğba Akatay'a, SAMDOB orkestrası ve bale sanatçıları Hakan Aydemir ile Sıla Aşık eşlik etti.Konserde Eray Dönmez ise anlatıcı olarak katıldı.

Parmak Sopra Ölümlü 

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