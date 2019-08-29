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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sevimli oğlak sahibine yol arkadaşı oldu - KONYA Haberi

Sevimli oğlak sahibine yol arkadaşı oldu - KONYA Haberi

- Turan Güler'in evinde beslediği oğlakla konuşması - Güler'in oğlağı samanla beslemesi - Turan Güler ile röportaj - Oğlağın Güler'in odasına girmesi, sobaya zıplaması - Oğlağın yolda sahibinin peşinden yürümesi - Turan Güler'in oğlağı dışarıda gezdirmesi, parka götürmesi - Çocukların ve mahalle sakinlerinin oğlağa ilgi göstermesiSevimli oğlak sahibine yol arkadaşı oldu - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Turan Güler, biberonla beslediği 4 aylık oğlağı yanından ayırmıyorKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde 70 yaşındaki Turan Güler, evinde beslediği 4 aylık oğlağı ile adeta çocuğu gibi ilgileniyor.Tek katlı evinde yalnız yaşayan Güler, oğlağını biberonla besliyor.Sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan hayvan, yaşlı adam ile gezmeye çıktığı mahallede çocuklarla oynamaktan da keyif alıyor.Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, sevimli oğlağın kendisine yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Oğlayı çocuğu gibi gördüğünü anlatan Güler, "Aldığımda daha çok küçüktü. Süt bile içemiyordu, biberonla besledim. Evde bakarken altına bez bağlıyordum. Şimdiye kadar yanımda kalıyordu ama biraz büyüdü. Artık odaları ayırıyoruz." diye konuştu.
Birbirlerine çok bağlandıklarını vurgulayan Güler, "Odama geldiğinde oradan oraya zıplıyor, oynuyor. Evin dışında ipini salıyorum, arkamdan geliyor. Uzaklara, çarşıya bile götürüyorum. Antalya’da 4 torunum var ama burada yalnızım. Bazen çalışmak için iş çıkıyor ama bırakıp gidemiyorum. Birlikte evin yakınındaki parka gidiyoruz. Orada çocukların arasında oynuyor." ifadelerini kullandı. - "Mahallenin maskotu oldu"Güler, hayvanları çok sevdiğini, oğlağı ile arasında ayrı bir bağ olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Sevimliliğiyle mahallenin maskotu oldu. Kavun, karpuz gibi meyve kabukları verenler oluyor. 'Kesip yiyelim' diyenlere, 'Ben bunu kesemem' diyorum. 'Bize satın' diyenler de çok oluyor ama vermiyorum. Hayatta olduğum sürece birlikte olmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinleri de ona alıştı. Görenler beslememe yardımcı oluyor, seviyor, yanından uzun süre ayrılmıyor. Zaman zaman apartmanların arasında geziniyor, merdivenlere kadar girip çıkıyor. Hepimiz onu çok seviyoruz."

Gezin Yaşlı Adam Hayvan Irak 

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