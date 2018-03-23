Sessiz dünyalara 'ünlü' konuk - İZMİR İzle

Sessiz dünyalara "ünlü" konuk - İZMİR - David Bower'in işitme engelli çocuklarla çalışmalar yapması - David Bower ve Raşide Topal ile röportaj - Ekibin dans ve tiyatro yapması - "Dört Nikah Bir Cenaze" adlı filmle ünlenen, işitme engelli İngiliz aktör ve yönetmen David Bower, Türkiye'de kendi durumundaki çocukların dünyalarına "dans ve tiyatro" ile ses verdi - Bower:"Herkesin kullanabileceği evrensel bir dil var. Biz de Türkiye'de İşaret Dansı'nı öğretmekten mutluluk duyuyoruz"İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dünyaca ünlü İngiliz aktör ve yönetmen David Bower, geldiği Türkiye'de işitme engelli çocuklara tiyatro ve dans ile iletişim kurmanın yolunu öğretiyor."Dört Nikah Bir Cenaze" filmindeki rolüyle ünlenen Bower, kendisi gibi işitme engelli olan çocuklara yönelik faaliyet gösteren "Signdance Collective International" projesi kapsamında Türkiye'ye geldi.Bower, Kübalı dansçı ve sanat yönetmeni Isolte Avila eşliğinde Bornova'daki Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde farklı okullardan işitme engelli çocuklarla bir araya geldi.Çeşitli yaş gruplarından çocukların "sessiz dünyasını" paylaşan Bower, onlara 4 gün boyunca gönüllü olarak tiyatro ve dans dersi verdi.Bower ve Avila'nın iletişim kurmak için "sese ihtiyaç olmadığını" kanıtlamak amacıyla çıktığı yolun İzmir durağında buluştuğu çocuklar, 4 günün sonunda izleyicilerin sadece müziğini duyduğu bir performans hazırladı. - "Herkesin kullanabileceği bir dil var"David Bower, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası projelerde yer alabilmesine rağmen sessiz bir dünyada yaşamanın zorlukları iyi bildiğini belirtti. Dünyayı 2000'li yılların başından bu yana gezerek, birçok ülkede engelli çocuklarla buluştuğunu, onlara evrensel bir dil öğretmeye çalıştığını anlatan Bower, amaçlarının daha sesli ve renkli bir hayatın herkes için mümkün olabildiğini göstermek olduğunu aktardı.Bower, dansın, tiyatronun ve sanatın evrensel bir dili olduğuna işaret ederek, "Herkesin kullanabileceği evrensel bir dil var. Biz de Türkiye'de İşaret Dansı'nı öğretmekten mutluluk duyuyoruz." dedi. Avrupa ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla çocuklara ulaştıklarını aktaran Bower, sanatın iyileştirici gücüyle küçük yaşta çalıştırdıkları çocukların gelecekteki yaşamlarında daha iyi iletişim kuracağına inandığını kaydetti. Isolte Avila da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Denizli, Ankara, Bartın'da da işitme engelli çocuklarla buluşacaklarını belirtti. - Küçük oyuncuların mutluluğuEğitime katılanlardan Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu öğrencisi Raşide Topal, işaret diliyle yaptığı açıklamada, hayatının en eğlenceli 4 gününü geçirdiğini ifade etti. Hem dans etmeyi hem de tiyatro yapmayı çok sevdiğini söyleyen Raşide Topal, eğer çalışma ortamı bulabilirse her zaman bu tarz etkinliklere katılmak istediğini, başka bir yolla iletişim kurmanın büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.