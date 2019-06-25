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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu - YOZGAT

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu - YOZGAT

- Olay yerinden detay görüntüler - Afad ekiplerinin hayatını kaybeden Suriyeli çocuğu arama çalışmaları - Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi - Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşılması - Detay görüntülerSerinlemek için girdiği gölette boğulduYOZGAT (AA) – Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.Arkadaşlarıyla birlikte Sorgun Mükremin göletine giren Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki İsa, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden arkadaşları emniyet ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda çocuğu bulamayınca Ankara'dan su altı arama ve kurtarma ekibi istendi.Ankara'dan gelen özel su altı arama ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.İsa’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Kurtarma Ekibi 

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