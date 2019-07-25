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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Serdivan’da zarar gören bin 735 dekar tarım alanı havadan görüntülendi

Serdivan’da zarar gören bin 735 dekar tarım alanı havadan görüntülendi

Sular altında kalan tarım alanları havadan görüntüler

Tarım Çekim Mısır Aşırı Yağış Hasar Tespit 

-Detaylar
-Sular altında kalan alanlarda Aktüel kamera çekim ve detaylar

( SAKARYA )- Serdivan’da bin 735 dekar tarım alanı selden zarar gördü SAKARYA

- Sakarya Valiliği, aşırı yağış nedeniyle oluşan selde Serdivan ilçesinde 164 üreticiye ait bin 735 dekar alanının zarar gördüğünü açıkladı.
Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan ilk tespitlerde Cumhuriyet, Hamitabat, Arabacıalanı, Yazlık, Aralık, Kuruçeşme, Selahiye, Meşeli ve Uzunköy mahallerinde 164 üreticiye ait bin 735 dekar alanının zarar gördüğü tespit edildi. Zarar gören alanlarda mısır, karpuz, kavun, domates, biber, fasulye ve süs bitkileri tarımı yapıldığı, suların çekilmesi sonrasında hasar tespit çalışmalarına devam edileceği ve bu konuda zarar gören üreticilerin Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekmekte olduğu bildirildi.
Öte yandan zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
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