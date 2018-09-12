Sera Gölü'nün temizliği için tesis işletmecileri devreye girdi

-Çöp ve çamurlar

-işletmecilerin gölü temizlemesi

-Cankurtaran röp

-İşletme Müdürü Erol Kuzur röp

-Drone görüntüleri (arşiv)



( TRABZON )- Sera Gölü'nü çöpten cankurtaran temizliyor- Trabzon'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli yağışların ardından yüzeyi dere sularının getirdiği çöp ve çamurla kaplanan Sera Gölü'nü temizlemek için göl kenarındaki tesis işletmecileri devreye girdi - Gölde görevli cankurtaran ile beraberindeki bir tesis çalışanı motorlu bir kayığın önüne yapılan ilkel bir ağ sistemiyle gölün yüzeyini çamur ve çöplerden temizlemeye çalışıyor. TRABZON



- Trabzon'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli yağışların ardından yüzeyi dere sularının getirdiği çöp ve çamurla kaplanan Sera Gölü'nü temizlemek için göl kenarındaki tesis işletmecileri devreye girdi. Gölde görevli cankurtaran ile beraberindeki bir tesis çalışanı motorlu bir kayığın önüne yapılan ilkel bir ağ sistemiyle gölün yüzeyini çamur ve çöplerden temizlemeye çalışıyor. Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nün yüzeyi geçtiğimiz 22 Ağustos günü etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında dere sularının getirdiği çöp ve çamurla kaplandı. Geçen 3 haftalık süreye rağmen DSİ ve ilgili birimler tarafından gölde bir temizlik çalışması başlatılmaması üzerine göl kenarındaki tesis çalışanları ve yetkilileri harekete geçerek kendi ilkel imkanları ile gölü temizlemeye başladı.

Motorlu bir kayığın önüne file tutan cankurtaran Özer Civelek ile beraberindeki bir tesis çalışanı gölü çöpten temizlemeye çalışırken, yapılan ilginç çalışma ile gölün kısa sürede temizlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Sera Gölü Gül Tesisleri İşletme Müdürü Erol Kuzur, 22 Ağustos'tan bu yana hiçbir yetkilinin göle gelerek inceleme yapmadığını belirterek müşterilerin sitemi üzerine gölü kendileri temizlemeye çalıştıklarını söyledi.



Kuzur, “Bayramın ikinci günü kuvvetli bir sağanak yağışla bir sel oldu. Buradaki tesislerin bazıları zarar gördü. Buradan yukarıda olan köylerin pislikleri göle yığıldı. 10-15 gün geçmesine rağmen hiçbir görevli bize gelipte ne olduğunu ile ilgili bize bir şey sormadı. Baktık ki göl pisleşti. Gelen müşteriler şikayetçi, bize böyle göl mü olur diye sitemde bulunuyorlar. Bizde kendi sistemimizle gölü temizlemeye karar verdik. Ama kendi imkanlarımızla ne kadar temizleyebiliriz ki. Görüyorsunuz yine pislik dolu” dedi.

“Arap turistler bize gelip 'Buranın hali nedir?' diye soruyor” Bölgeye yoğun ilgi gösteren Arap turistlerin gölden şikayetçi olduğunu dile getiren Kuzur, “Daha önce yapılan bentler sele çare olmaz. Çünkü onlar belli bir seviyeye kadar. Sel çok olduğu için ve buradan yukarıda olan 10-15 köyünde derelerinden taşan pislikler buraya kadar geldiği için setler buna çare olamadı. Başka çare ne olabilir onu da devletimiz düşünsün artık. Daha uzun bentler yapılabilir. 10 gündür temizlememize rağmen yine de bu kadar pislik var. Bizim sitemimiz şu, hiçbir görevli gelipte burada ne oluyor diye bize sormadı. Buraya gelen Arap turistler bize gelip buranın hali nedir diye soruyor. Biz onlara nereye kadar anlatabiliriz selden oldu diye. Selden olduysa bu pislik nedir diyorlar. Şu anda kendi imkanlarımızla temizliyoruz” şeklinde konuştu.

Gölü çöpten cankurtaran temizliyor Tesiste cankurtaran olarak görev yapan ve temizlik çalışmasını yürüten Özer Civelek ise ilkel ve tarih öncesi yöntemlerle sorunu çözmeye çalıştıklarını kaydederek, “Kayığımızın önüne file yaparak, tahta ve iplerle çekerek temizlemeye çalışıyoruz. Bizim bir yılda yapacağımız işi 2 ayda yapacak olan cihazlar buraya getirilmiyor. Yapılacak pek bir şey yok elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gelen turistlerin bu görüntüyü gördükten sonra yemek yemeden gidiyorlar. Trabzon’a 5 dakika uzaklıkta olan doğa harikası bir yerin bu şekilde olması çok üzücü. Bizim elimizden gelen bu. İnşallah birileri bunu görerek daha iyilerini yapmaya çalışır. Tesiste cankurtaran olarak görev yapıyorum. Normalde bu benim işim değil ama bu görüntüyü görünce insan dayanamıyor. Gölün temiz olduğu zamanlar herkes deniz bisikletleriyle gölü geziyor. Gölün bu görüntüsünden sonra sayı gelen turist sayısı bir anda düştü" ifadelerini kullandı.

