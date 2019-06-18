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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sera Gölü'nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmaları sürüyor İzle

Sera Gölü'nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmaları sürüyor İzle

Göldeki dragline ile yapılan çalışmadan görüntü

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-Drone arşiv görüntü

( TRABZON )- Sera Gölü dragline iş makinesi ile temizleniyor TRABZON

- Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi'nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmaları sürüyor. Daha önce bir çok kez balçık temizleme çalışması yapılan Sera Gölü'nü temizlemek için 31 Mayıs'ta başlayan çalışmalar devam ediyor. Gölde biriken balçık ve çamurun temizlenmesi amacıyla, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda Ankara'dan getirtilen Dragline iş makinası kullanılıyor. Paletli Ekskavatör makinelerinin de eşlik ettiği çalışmalarda, göl zemininde biriken rusubi malzemeler çıkartılarak, gölün yeniden güzel bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Gölü balçıktan temizlemek için çalışmaların 1 yıl sürmesi planlanıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Sera Gölü 2010 yılında Tabiat Parkı ilan edilmişti. Sera Gölü kent merkezine yakınlığı açısından son dönemde yerli ve özellikle Arap turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilirken, göldeki dere sularının oluşturduğu kirlilik, yıllardır göl içerisinde biriken çamur ve balçık gölde kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş ve göl içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizlemek için 31 Mayıs'ta temizleme çalışmaları başlamıştı. Gölü temizlemede kullanılacak Dragline iş makinesi için gölün içerisindeki adadan karaya yol yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan yol da ortadan kaldırılacak. Öte yandan gölde 2015 yılında da temizleme çalışması yapılırken, bu çalışmalar yaklaşık 7-8 ay sürmüştü. Yeni yapılacak olan temizleme çalışmasıyla şu ana kadar en uzun temizleme çalışması olacağı öğrenildi.
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