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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' seslendirildi - MERSİN Video

'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' seslendirildi - MERSİN Video

"Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirildi - MERSİN - Konserin yapıldığı salon - Solistlerin performansı - Neşet Ertaş türkülerinin senfonik olarak seslendirilmesi Mersin 'de "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirdiMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, Bengi İspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo - soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri seslendirildi.Kapalı gişe olarak verilen konser, sanatseverlerden alkış aldı.

Senfoni Forma Sopra 

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