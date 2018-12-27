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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şemdinli sanayi sitesine kavuşacak - HAKKARİ

Şemdinli sanayi sitesine kavuşacak - HAKKARİ

- Modern sanayi sitesinden detay - Sanayi sitesinde çalışmalardan detay - Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı MuharremTekin ile röportajHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde yapılan ve ilk olma özelliğine sahip sanayi sitesi, esnafın yüzünü güldürecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin destekleriyle Atatürk Ortaokulu'nun karşısında 3 blok halinde sanayi sitesi inşa edildi.Yaklaşık 8 milyon lira maliyetle 16 bin metrekare alan üzerinde alt ve üstyapısıyla gerekli standartlara uygun yapılan ve 50 iş yerinden oluşan sitede idari bölüm, toplantı salonu ve mescit de yer alıyor.Çevre kirliliğine neden olmaması için arıtma sistemi kurulan site, esnafa daha iyi şartlarda çalışma imkanı sunacak. - "Site, 3 blok ve 50 iş yerinden oluşuyor"Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi sitesi için 2012'de başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Sitenin üstyapısının yüzde 70'ni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yaptıklarını belirten Tekin, "Sanayi sitemizin üstyapısının yüzde 30'unu da kendi sermayemizden, üyelerimizin ödediği aidatlarla sağlamış olduk. Sitemiz 3 blok ve 50 iş yerinden oluşuyor. Her bir dükkanımız yaklaşık 140 metrekare kapalı alana sahip. Sitenin altyapısı ve çevre düzenlemesini de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yüzde 70 hibe desteğiyle yaptırdık." dedi.
- "İş yerlerini kurayla esnafa teslim edeceğiz"Kooperatifin 50 üyeden oluştuğunu ve tamamının mesleğin içinde olduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti:"Sanayi sitemiz faaliyete geçtikten hemen sonra burada doluluk oranı yüzde yüz sağlanacak. Bir hafta içerisinde kura çekimiyle iş yerlerini esnafa teslim edeceğiz. Şemdinli ilk defa sanayi sitesine kavuşmuş olacak. Şimdiye kadar sanayici esnafı mahalle aralarında, sokak aralarında dağılmış durumdaydı. Hem görüntü hem çevre kirliliğine neden olmuştu. Bütün sanayici esnafımızı bir arada topluyoruz ve sanayici esnafımızı buraya topladığımızda hizmet kalitesi de artacaktır."Tekin, sitenin çevre kirliliğine neden olmaması için arıtma sistemi kurulduğunu dile getirdi. Atıkların hiçbir şekilde çevreye atılmayacağına işaret eden Tekin, "Arındıktan sonra buradan kanalizasyona yüzde 90 temiz su olarak akıtılacaktır. Sanayi sitemizin içerisinde 450 metrekareden oluşan bir idare binamız var. Bunun içerisinde toplantı salonumuz, mescitlerimiz ve ofis olarak kullanacağımız bölümler mevcut. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Çevre Kirliliği Kanalizasyon Doluluk Oranı Kura Çekimi Sanayi Sitesi 

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