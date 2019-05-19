Şemdinli'de ramazan ayında sokaklar şenlendi - HAKKARİ Haberi
- Şemdinli'de ramazan hareketliliği - Türkiye'de iftarın en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, ramazanı huzur içinde yaşıyor - Vatandaşlardan Fikri Algül'ün konuşmasıŞemdinli'de ramazan ayında sokaklar şenlendiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayında, vatandaşlar sahur vaktine kadar cadde ve sokaklarda gönüllerince zaman geçiriyor.Türkiye'de iftar ezanının en erken okunduğu ilçelerden biri olan Şemdinli'de vatandaşlar ramazan ayını huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda güven ortamının sağlandığı ilçede, cadde ve sokaklarda renkli görüntüler yaşanıyor.İftardan sonra çarşı merkezine akın eden vatandaşlar, sahur vaktine kadar park ve bahçelerde vakit geçiriyor, çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğleniyor.Son yılların en güzel ramazanlarından birisini idrak etiklerini belirten ilçe sakinlerinden Fikri Algül,"Özellikle teravih namazı sonrasında huzur ortamının sağlanmasıyla insanlarımız güzel bir şekilde iftar sonrası gezebiliyorlar . Kayyumlar sürecinde şehir merkezlerinin daha güzel bir görünüme kavuşmasıyla daha güzel geçiyor. Bu bölgelerde milletle devlettin el ele olması kadar güzel bir şey yok. Ramazan ayını herkes birlikte huzur içinde idrak ediyor" dedi.
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