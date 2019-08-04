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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği kirlilik temizleniyor İzle

Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği kirlilik temizleniyor İzle

sahilde yapılan temizleme çalışmaları

Harekete Geç Şili 

-arşiv görüntüler

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz 2019’da ki yaşanan selde, sel sularının Karadeniz’e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Düzce’de meydana gelen sel ve su baskınlarında sürüklenen ağaçlar, çöpler başta olmak üzere bir çok yabancı madde Karadeniz’e karıştı. Karadeniz’e sürüklenen çöpler Akçakoca sahillerini kirlendi ve denize girmek zorlaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da konuyla ilgili olarak harekete geçerek bölgeye temizlik ekipleri gönderdi. Gelen ekipler Akçakoca’da temizlik çalışmalarına başladı.
50 kişilik ekip, kirlilik oranına göre 2 ile 3 kilometrelik alanı temizleyecek. Ekipler çıkarılan malzemeleri ayrıca cinslerine göre ayrıştıracak. Ayrıca gönderilen dalgıçlarda su altında bulunan ve kayıp olduğu iddia edilen 18 otomobil ile diğer mekanik malzemeleri bularak su yüzüne çıkaracak.
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