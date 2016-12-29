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29 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Sel kimine eziyet kimine eğlence oldu
Mersin'de yaşanan sel felaketinde bir vatandaş soyunarak sele daldı.
Tırmıl Sanayi sitesinde çekildiği ileri sürülen görüntüde bir vatandaş önce yol içinden akan selin yanına geliyor.
Sonra akıntının olduğu diğer şeride koşarak geçiyor. İç çamaşırlı vatandaş sonra sağına soluna bakıp dereye dalarmışcasına selin içine dalıyor.
İlginç görüntü izleyenleri hayretler içinde bırakıyor.