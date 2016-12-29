Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Sel kimine eziyet kimine eğlence oldu

Sel kimine eziyet kimine eğlence oldu

Mersin'de yaşanan sel felaketinde bir vatandaş soyunarak sele daldı.

Mersin Sel Afeti 


Tırmıl Sanayi sitesinde çekildiği ileri sürülen görüntüde bir vatandaş önce yol içinden akan selin yanına geliyor.

Sonra akıntının olduğu diğer şeride koşarak geçiyor. İç çamaşırlı vatandaş sonra sağına soluna bakıp dereye dalarmışcasına selin içine dalıyor.

İlginç görüntü izleyenleri hayretler içinde bırakıyor.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe - Mersin İdmanyurdu Maçından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Mersin İdmanyurdu Maçından En Güzel Fotoğraflar
Özgecan'ın Ailesinden Kızlarının Mezarına ZiyaretÖzgecan'ın Ailesinden Kızlarının Mezarına Ziyaret
Mersin İdman Yurdu: 2 Beşiktaş: 5Mersin İdman Yurdu: 2 Beşiktaş: 5
Berkin Elvan Eylemlerinden KarelerBerkin Elvan Eylemlerinden Kareler
Karşıt Görüşlü Öğrenciler Ortalığı Savaş Alanına ÇevirdiKarşıt Görüşlü Öğrenciler Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
Nevruz GerginliğiNevruz Gerginliği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı