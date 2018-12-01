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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit ve gazi çocukları yararına konser etkinliği - NEVŞEHİR

Şehit ve gazi çocukları yararına konser etkinliği - NEVŞEHİR

- Şehit ve gazi çocukları yararına konser etkinliği - Etkinlikten detay görüntüler - Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın konuşması - Sanatçıların türküleri seslendirmesi - Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın türkü seslendimesiŞehit ve gazi çocukları yararına konser etkinliği - Nevşehir 'de düzenlenen etkinlikte sanatçı Nida Ateş ve İnce Saz Grubu'nca konser verildiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, kentteki Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği tarafından şehit ve gazi çocukları yararına konser etkinliği düzenlendi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezindeki programın açılışında bir konuşma yapan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, etkinlikten elde edilen gelirin şehit ve gazi çocuklarının eğitim giderlerinde kullanılacağını belirtti.
Konuşmanın ardından sahneye çıkan sanatçılar, farklı yörelere ait türkü ve şarkılar seslendirdi.Programın sonunda İl Emniyet Müdürü Artunay da sahnede bağlama eşliğinde türkü söyledi.

Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Şehit Bağlama Sivil Toplum 

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