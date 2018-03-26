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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit ve gazi ailelerinden tiyatro oyunu - ADANA

Şehit ve gazi ailelerinden tiyatro oyunu - ADANA

- İzleyicilerin tiyatro salonuna girişi - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin'in açıklaması - Tiyatro oyunundan görüntülerŞehit ve gazi ailelerinden tiyatro oyunu - Adana 'da oyunculuğunu şehit ve gazi ailelerine mensup kişilerin üstlendiği "Kalbin düştüğü toprak" adlı tiyatro oyunu sahnelendiADANA (AA) - Adana 'da oyunculuğunu şehit ve gazi ailelerine mensup kişilerin üstlendiği "Kalbin düştüğü toprak" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.Yönetmenliğini Halil Nagaş'ın yaptığı, şehit ve gazi ailelerine mensup oyuncuların rol aldığı iki perdelik oyun, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.Antep Savunması'nın simge isimlerinden biri olan Şahin Bey'i konu edinen oyun izleyenlerin beğenisini topladı.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin, oyunla ilgili yaptığı açıklamada, tüm oyuncuları performanslarından dolayı kutladı.Oyuncuların tamamının şehit ve gazi ailelerinden oluştuğuna dikkati çeken Çetin, "Hiçbiri daha önce tiyatro etkinliğinde yer almadı. Tamamen amatörlerdi. Halil Nagaş hocamızdan destek aldık. Çalışmalarımız dört aydan bu yana devam ediyordu.'' dedi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türk milleti tek yumruk olarak askerimize ve polisimize destek sağladı. Bu sebeple Çanakkale ruhunun ölmediğini ve tekrar dirildiğini gördük. Çanakkale'de kalkan birlik ve beraberlik bayrağının Afrin'de devam ettiğini gördük. Bugünkü tiyatromuzla bizler bu birlik mesajını halkımıza vermek istiyoruz."

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