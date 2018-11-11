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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılar - SAKARYA

Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılar - SAKARYA

- Detaylar - Tiyatronun sahnelenmesi - Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk'ün açıklamalarıŞehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılar - Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatı, şehadetinin ikinci yılında Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nca sahnede canlandırıldı - Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk: - "Beni çok gerilere götürmüş oldunuz. Tabii hem hüzün hem hatırayı yeniden tazelemiş olduk"SAKARYA (AA) - Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatı, şehadetinin ikinci yılında tiyatro oyunuyla izleyicilere anlatıldı.Akyazı Belediyesi'nce "Sokaktan Sahneye" projesi kapsamında geçen yıl kurulan, ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 85 kişilik Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Safitürk'ün hayatını, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde sahneye taşıdı.Safitürk'ün Derik Kaymakamlığına atanması, kaymakamlık hayatı ve şehit düşmesinin anlatıldığı tiyatro oyununu izleyenler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. - "Allah böyle acılar göstermesin"Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, oyunun ardından yaptığı açıklamada, programa katılanlara teşekkür etti.Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve tiyatro ekibine teşekkür eden Safitürk, şunları söyledi:"Beni çok gerilere götürmüş oldunuz. Tabii hem hüzün hem hatırayı yeniden tazelemiş olduk. Böylece şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bütün şehitlerimize Allah, Kur'an - ı Kerim'de 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, onlar diridir, siz bilemezsiniz' diyor. Allah bütün şehitlerimize bu güzelliği ihsan eylesin. Benim acıma, üzüntüme ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah bizlere, sizlere, ülkemize böyle acılar göstermesin. Elhamdülillah teselli kaynaklarımız çok geniştir. Allah razı olsun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Terör Saldırısı Kaymakamlık Öğrenciler Teröristler Tiyatro Oyunu 

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