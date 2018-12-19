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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okutuldu - RİZE

Şehit Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okutuldu - RİZE

- Mevlit programından detayRİZE (AA) - Rize 'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize 'de mevlit okutuldu.Merkez Sahil Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına, Verdi'nin eşi Leyla Verdi'nin yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlit programında Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında yaptığı konuşmada, Altuğ Verdi'nin, çok değerli emanetler bıraktığını, onları sürdürmenin asli görevleri olduğunu belirtti.
Bu sırada Yalçın ve çok sayıda kişi gözyaşlarını tutamadı. Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehit Emniyet Teşkilatı Silahlı Saldırı Saldırı Irak 

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