Şehit annesinin öğrenme azmi - BURDUR

- Şehit annesi Fatma Efek'in evinden çıkması, bilgisayar kursuna gitmesi ve kurs eğitiminden detaylar - Fatma Efek ile röportaj - Kurstan detay görüntüler - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Hasan Okyar ile röportaj - Güneydoğu gazisi Himmet Can ile röportaj - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven ile röportaj - Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Akan'ın konuşmasıŞehit annesinin öğrenme azmi - Burdur 'da yaşayan 67 yaşındaki şehit annesi Fatma Efek, "öğrenmenin yaşı yok" diyerek bilgisayar kursuna başladı - Şehit annesi Efek:"Oğlumun şehit olduğu haberini alır almaz pencereme astığım Türk bayrağım yoldaşım oldu, onu hiç indirmedim. Askerler, yani oğlumun arkadaşları bana destek oldu. Yavaş yavaş hayata tutundum" - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven:"Aldığımız geri bildirimler son derece olumlu. Yaşamın her alanında gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı görmek istiyoruz"BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar kursuna katılan 67 yaşındaki şehit annesi Fatma Efek, azmiyle akranlarına örnek oluyor.Oğlunun şehadet haberi üzerine hastalanan, 3 yıl, Yenice Mahallesi'ndeki evinde yataktan kalkamayan Efek, 2008'de kocasının da vefatıyla büsbütün yalnız kaldı. Vücudu kan üretmediği için askerlerin kan bağışında bulunduğu Efek, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla yakınlarının da desteğiyle ayağa kalktı.Zor da olsa kendini toparlayan Efek, "öğrenmenin yaşı yok" diyerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, şehit yakını ve gaziler için halk eğitim merkezinde açtığı 163 saatlik bilgisayar kursuna yazıldı.Yaşları 29 ile 67 arasında değişen ve 10 Kıbrıs, 4 Güneydoğu gazisi ile 3 şehit yakının katıldığı kursu başarıyla bitirmeyi planladığını belirten Efek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor günler geçirdiğini söyledi.
- Penceresinde Türk bayrağı sürekli asılıTedavi süreci boyunca Burdur 'daki askerlerin ve diğer yetkililerin kendisini yalnız bırakmadığını vurgulayan Efek, şöyle konuştu:"Kocamı kaybettim, diğer 3 çocuğumuzu da evlendirmiştik. Oğlumun şehit olduğu haberini alır almaz pencereme astığım Türk bayrağım yoldaşım oldu, onu hiç indirmedim. Askerler, yani oğlumun arkadaşları bana destek oldu. Yavaş yavaş hayata tutundum. Şimdi de bilgisayar kursuna yazıldım. Gerçekten öğrenmenin yaşı yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Önceden telefon kullanmasını da bilmiyordum, öğrendim. Şimdi de bilgisayarı öğrenmek istiyorum.""Haber sitelerine girmek için heves ettim kaydoldum, gün geçtikçe öğreniyorum" diyen Efek, kursa sadece bilgisayar öğrenmek için değil şehit aileleri ve gazilerle birbirlerini tanımak için de gittiklerini, birbirlerine destek olup acılarını paylaştıklarını söyledi.
Efek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günlerde çevresindeki şehit yakını, gaziler ve engelli çocukların aileleriyle birlikte ördükleri 350 bere, boyunluk ve atkıyı, Hatay'daki sınır karakolunda askerlere elleriyle giydirdiklerini dile getirdi. - Kıbrıs Gazisi Okyar: "Öğrenmeye devam ediyoruz"Kursiyerlerden, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Okyar da bilgisayar öğrenmeye heves ettiklerini ve taleplerini yetkililere ilettiklerini söyledi.
Okyar, "Öğretmenimiz ve müdürlerimiz bize yardımcı oluyor. Çevremizdekiler bize moral veriyor, bundan dolayı mutluyuz. Şimdiye kadar bilgisayarı açmasını, kapamasını, bilgisayarda yazı yazmasını, yeni dosya açmasını öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz." dedi. Güneydoğu gazisi 29 yaşındaki Himmet Can da daha önce Mardin Jandarma Özel Harekatında görev yaptığını, 15 Şubat 2016'da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarda sol diz kapağından yaralandığını anlattı.Can, "Kursa, memur olarak atandığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde daha çok işe yaramak ve kendimi geliştirmek için başvurdum. Bilgisayar kullanmayı daha iyi öğrenmek için elimden geleni yapacağım. Buradan Afrin'deki Mehmetçiğimize çok selam söylüyorum." dedi. - Güven: "Yaşamın her alanında bir aradayız"Şehit yakınları ve gazilerle yaşamın her alanında bir arada olduklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven, "Gazilerimizle şehit yakınlarımız, yaptığımız bir toplantıda bilgisayar kursuna yazılmak istediklerini ama bu konuda biraz kaygılı olduklarını söylediler. Ben de onların bu taleplerini halk eğitim merkezi müdürlüğüne ilettim. Günlük yaşamlarındaki programları dikkate alarak bilgisayar kursunu akşam vaktinde açtılar. Aldığımız geri bildirimler son derece olumlu. Yaşamın her alanında gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı görmek istiyoruz." diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Akan ise kursiyerlerin istekli ve hevesli olduğunu, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik kurs düzenlemekten onurlu ve gururlu olduklarını söyledi.