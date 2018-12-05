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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümüne davullu kutlama - İZMİR Haberi

Seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümüne davullu kutlama - İZMİR Haberi

- Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden detay görüntüler - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın konuşması - Kadınların davulla ritim gösterisi - Kadınların yürüyüşü Seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümüne davullu kutlama - İzmir 'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, 100 kadından oluşan davul grubu ritim gösterisi sunduİZMİR (AA) - İzmir li kadınlar, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümünde, davulla gösteri yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu Atatürk anıtına çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının Avrupa'daki birçok ülkeden önce verildiğini söyledi.

Türk kadınının çok güçlü olduğunu dile getiren Aydoğan, "Bu ülke bütün ekonomik krizlerden, bütün savaşlardan Türk kadınının gücüyle çıktı. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin kadınlar daha fedakar, evine çocuğuna daha bağlı ama Türk kadını kadar değil. Bu ülke ne felaketlerden geçti ama kadının sayesinde ayakta durdu. İstiklal Savaşı'nda kadın en öndeydi. Her şeyini bıraktı mücadeleye gitti, savaş bitti, krizde bu ülkeyi kadın ayağı kaldırdı. Atatürk bu hakları verirken boşuna vermedi çünkü Türk kadınını tanıyordu." diye konuştu.
Etkinlikte daha sonra yaklaşık 100 kadından oluşan grup, davulla ritim gösterisi sundu. Boyunlarına ve davullarına turuncu fular takan kadınların gösterisi katılımcıların beğenisini topladı.Daha sonra katılımcılar, davul gösterisi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.Burada devam eden etkinlikte de tiyatro gösterisi sunuldu ve konser verildi.

Seçme ve Seçilme Hakkı Ekonomik Kriz Felaket Irak Seçilme Hakkı 

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