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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'Saya gezme' geleneği - NEVŞEHİR İzle

'Saya gezme' geleneği - NEVŞEHİR İzle

"Saya gezme" geleneği - NEVŞEHİR - Kentin drone görüntüleri - "Saya gezme" etkinliğinin drone görüntüleri - Etkinlikten görüntüler - Gençlerin evleri gezmesi - Köylülerden Remzi Çetin ile röportaj - Köylülerden İrfan Yıldırım ile röportaj Nevşehir 'deki "Saya gezme" etkinliği renkli görüntülere sahne olduNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'in Hacıbektaş ilçesinde, Orta Asya geleneği "Saya gezme" etkinliği düzenlendi.
Karaburna köyündeki etkinlikte bir araya gelen gençler, farklı giysiler ve Türk bayraklarıyla evleri sokak sokak dolaştı.Maniler eşliğinde gezen gençlere ev sahiplerince tereyağı, bulgur, yumurta, ekmek ve para verildi.
Davul zurna sesleri eşliğinde gerçekleşen etkinlikte postlu grup başı, avcı, maskeli adam, çoban kostümleri giyenler ilginç görüntüler oluşturdu.Köylülerden Remzi Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutan geleneklerden "saya gezme" etkinliğini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.
Çetin, "Kış ayının bereketli geçip geçmediğini ortaya koyan çok eski bir geleneği sürdürüyoruz. Gençler köyde gezerek topladıkları malzemelerle yemek yapıp, bir arada yiyorlar. Bu geleneğin sürmesini istiyoruz." dedi.
İrfan Yıldırım da geçmişi asırlar öncesine dayanan kültürel bir faaliyetin köylerinde yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yumurta Muhabir İlginç Görüntü 

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