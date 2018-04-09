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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Savaş mağduru çocuklara örgü bebekler - KÜTAHYA

Savaş mağduru çocuklara örgü bebekler - KÜTAHYA

- Savaş mağduru çocuklara örgü bebekler - Örgü bebeklerden görüntü - Genç Ensar Hanımlar Komisyonu Başkanı Saliha Güngör'ün açıklaması - Detaylar - Kütahya 'da gönüllü vatandaşlarca hazırlanan el emeği örgü bebekler, Suriyeli savaş mağduru çocuklara ulaştırılacakKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da gönüllü vatandaşlarca hazırlanan el emeği örgü bebekler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ulaşacak şekilde Suriyeli savaş mağduru çocuklara gönderilecek.Ensar Vakfı Kütahya Şubesi Hanımlar Komisyonu tarafından başlatılan "Gülümseten Emek" projesi kapsamında, Suriyeli çocuklara gönderilmek üzere el emeği örgü bebekler hazırlandı.Genç Ensar Hanımlar Komisyonu Başkanı Saliha Güngör, proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin, Suriyeli mülteci çocuklara umut olabilmek ve oradaki çocukların sahipsiz olmadıklarını gösterebilmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Projeye, Kütahya Şubesi olarak katkı vermek istediklerini ve Genç Ensar Hanımlar Komisyonu olarak yaklaşık 2 ay süren çalışmalar neticesinde el emeği bebekler ürettiklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:"Bu projede asıl olanın el emeği olması projeyi daha da anlamlı kılıyor. Örgü bebekler, 23 Nisan çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü gülümsetecek. Bizler Genç Ensar'lar olarak hanımlar komisyonumuzla bu projeyi yürütürken, her cuma günü toplandık ve gönüllülük esasıyla çalıştık. Mülteci kamplarında binlerce çocuğun yaşadığı biliniyor. Bu sayıya ulaşmamız çok zor ama bizler gönlümüzü vererek elimizden geldiğince bu projeyle katkı sağlamaya çalıştık."Hazırlanan yaklaşık 100 bebeğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Suriyeli çocukların eline ulaşacağını belirten Güngör, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bebek Misyon Mülteci 

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