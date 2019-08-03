Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
SASKİ’den “kanalizasyon” açıklaması: 'Sorun kısa sürede çözüldü, denize kanalizasyon akmıyor”

SASKİ’den “kanalizasyon” açıklaması: 'Sorun kısa sürede çözüldü, denize kanalizasyon akmıyor”

Sahilden drone görüntüleri

İş Güvenliği Kanalizasyon Sudan 

-Kanalizasyon sularının denize dökülmesi
-Vatandaş röportajı

( SAMSUN ) SASKİ’den “kanalizasyon” açıklaması: "Sorun kısa sürede çözüldü, denize kanalizasyon akmıyor” SAMSUN

- Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Atakum ilçesinde denize kanalizasyon suyu akıtıldığı iddialarına ilişkin, “Arızalı pompa nedeniyle kısa süreli atık su denize deşarj edildi. Sorun kısa sürede çözüldü. Denize kanalizasyon akmıyor” açıklamasında bulundu. SASKİ, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki atık su terfi tesisinden denize kanalizasyon suyu akıtıldığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, “1 Ağustos tarihinde Çobanlı mevkisinde bulunan atık su terfi sisteminde oluşan arıza neticesinde, arızalı pompaların sökülmesi ve yedek pompanın montajı aşamasında iş güvenliğini temin etmek üzere emme haznesinde bulunan atık su geçici bir süre için denize deşarj edilmiştir. Aynı gün öğle saatlerinde sorun çözülerek yedek sistem devreye alınmıştır. Sahil hattı boyunca hiç bir bölgede atık suların denize dökülmesi mümkün değildir” denildi. Karadeniz'in tek derin deşarjı Açıklamada ayrıca, Samsun'un Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'ni hayata sokan Karadeniz'in tek ili olduğu hatırlatılarak, "220 dönümlük bir alan içerisinde yer alan tesis atık suları arıtarak 2,5 kilometre açık denize deşarj etmektedir. SASKİ olarak sahillerimizi ve denizimizi atık sudan korumaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Vatandaşlar kokudan rahatsız oldu Vatandaşlar ise denizdeki kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Günün Kahramanlık Haberi OrdudanGünün Kahramanlık Haberi Ordudan
Baba Oğul Omuz Omuza Vatan NöbetindeBaba Oğul Omuz Omuza Vatan Nöbetinde
Şehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bingöl’de Korkutan HortumBingöl’de Korkutan Hortum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı