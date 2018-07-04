Sarımsaklı plajlarının atlı jandarmaları - BALIKESİR İzle

- Jandarmanın atlı süvarilerine ait detaylar - Atlı jandarma timinin Sarımsaklı plajlarındaki detayları - Vatandaş ve esnaf röportjları - Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile röportajSarımsaklı plajlarının atlı jandarmaları - Nevşehir'deki JAKEM'den Balıkesir 'in Ayvalık ilçesine görevlendirilen atlı jandarmalar, Sarımsaklı Plajları başta olmak üzere Şeytan Sofrası ve Badavut Plajı gibi turist yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda asayişi sağlıyor - İki askerin üç atla yapacağı uygulama, 20 Ağustos'a kadar sürecekBALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesine Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuşlandırılan atlı jandarma timi, dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları başta olmak üzere turist yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda 20 Ağustos'a kadar asayişi sağlayacak.Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) Ayvalık'a görevlendirilen Jandarma Astsubay Selahattin Işık ve Uzman Jandarma Adem Topuzoğlu, "Serhan, Ülgen ve Çakır Bey" isimli atlarla devriye görevi yürütüyor.Asayişi sağlayan tim, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere güven telkin ederken, özellikle plajlarda hırsızlığın önlenmesi açısından vatandaşlardan takdir topluyor.Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunda özellikle Sarımsaklı bölgesinin yüzbinlerce turisti ağırladığını söyledi.
Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi turistin yoğun olduğu noktalarda jandarmanın yoğun önlem aldığını belirten Görgülüarslan, "Plajlar ve motorlu araçların girmekte zorlandığı bölgelerde atlı jandarma ekipleriyle asayiş sağlanıyor. 3 atımızın olduğu uygulama kapsamında, dönüşümlü olarak bir at dinlendirilirken, diğer iki at devriye nöbetlerini sürdürüyor." dedi. Atlı timlerin 20 Ağustos'a kadar görev yapacağını dile getiren Görgülüarslan, "Bu timlerimiz daha sonra Jandarma Genel Komutanlığımızın belirlediği başka kentlere giderek benzeri çalışmalarını sürdürecekler. Atlı jandarma timlerinin bu çalışması çok yerinde oldu. Bizim için asıl önemlisi asayiş konusunda son derece faydalı ve caydırıcı olmasıdır. Ama vatandaşlarımız ise daha çok görsel tarafıyla ilgileniyor. Bu da renkli görüntüleri beraberinde getiriyor." diye konuştu. - Bölge sakinleri ve turistler memnunSarımsaklı'ya gelen turistlerden Kenan Varol, atlı jandarmanın plajlarda suç işlemeye karşı caydırıcı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü kumsalda atlar son derece rahat hareket ediyorlar. Kaçmaya çalışanlar kesinlikle kurtulamaz. Çok memnunuz, yerinde bir uygulama." dedi. Kenan Varol'un 15 yaşındaki kızı Eda Varol ise Sarımsaklı Plajları'nda motorlu araçların ilerlemesinin mümkün olamayacağını vurgulayarak, "Bu yüzden de atlı jandarma timleri bu konuda çok iyi düşünülmüş ve Sarımsaklı'ya da görsel anlamda yakışmış." diye konuştu. Sefer Talay da atlı jandarma timlerinden Sarımsaklı halkı ve misafirlerin çok memnun olduğunu söyledi.
Burada plajlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin bu şekilde korunmasının yerinde bir uygulama olarak gördüklerini belirten Talay, "Hırsızlık olayları nedeniyle tedirginlik yok. Denize girdiğimizde sık sık park halindeki otomobilimizi sürekli kontrol etmek için plajdan ayrılıyorduk. Hatta bazı vatandaşlar ise eşyalarını çaldırmamak için tek tek denize girmek zorunda kalıyorlardı. Uygulama ile birlikte derin bir nefes aldık." ifadesini kullandı.