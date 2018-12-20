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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfalı çobanlar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ŞANLIURFA Haberi

Şanlıurfalı çobanlar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ŞANLIURFA Haberi

Şanlıurfa lı çobanlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ŞANLIURFA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Çobanlardan detaylar - Küçükbaş hayvanlardan detaylar - Çobanların hayvanlarla ilgilenmesinden detaylar - Çobanların fotoğrafları incelemesinden detaylarAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Şanlıurfa lı çobanlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıŞANLIURFA (AA) - Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa 'da çobanlar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ceylanpınar ilçesindeki meralarda yüzlerce küçükbaş hayvanı otlatan çobanlar, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.Fotoğrafları tek tek inceleyen çobanlar, daha sonra beğendikleri fotoğraflara oy verdi.Çobanlardan Mehmet Çetin, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.Çetin, bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve ilgisini çektiğini belirterek, "Gerçekten hepsi birbirinden değerli. Fotoğraflarda Filistinlilerin direnişi ön plana çıkıyor. Ben de bu nedenle bu direnişin sembollerinden olan bir fotoğrafa oy verdim" dedi.
Ahmet Demir ise haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarını seçti.Fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu ifade eden Demir, Türkiye'yi gururlandıran anların bulunduğu fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.Çoban Halil Akbaş da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Andreas Gebert'in "Kıran kırana" fotoğrafına oy kullandı.Akbaş, sürekli hayvanlar ile iç içe oldukları için yaşam kategorisinde "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafının dikkatini çektiğini söyledi.

A Haber Muhabir İlham Beğendik Hayvan 

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