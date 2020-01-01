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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’yı gece yarısı sis bastı

Şanlıurfa’yı gece yarısı sis bastı

yoğun sis

Polis 

-yolda ilerlemeye çalışan araçlar
-dörtlülerini yakan araçlar
-bazen durmak zorunda kalan araçlar
-şehir merkezi ve sokak görüntüleri

( ŞANLIURFA )- Yoğun sis nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da gece yarısı etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Şanlıurfa’da gece yarısı aniden bastıran sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, dörtlüleri yakıp çoğu zaman yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Kavşak ve araçların sık kullandığı bölgelerde önlem alan trafik polisleri, sürücüleri yavaş gitmeleri ve sis lambalarını yakmaları konusunda uyardı. Yoğun sisin sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (Şİ
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