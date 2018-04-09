Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
- Kortej yürüyüşünden detaylar - Kortejdeki yöresel kıyafetli vatandaşlardan detaylar - Mehteran takımının marşlar seslendirmesi - Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ekibinin kente özgü türküler seslendirmesi - Kılıç ve kalkan ile oynanan halk oyunu gösterisi - Vali Abdullah Erin'in konuşması - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konuşması - Kortej yürüyüşünün havadan görüntüleri - Etkinlikler kapsamında, çeşitli kentlerden davet edilen konukların da bulunduğu Türk, Arap ve Kürt gibi farklı kökenlerden oluşan yüzlerce vatandaş, kortej yürüyüşü yaptı - Şanlıurfa Valisi Erin: - "İmkansızlık içinde ortaya konan, dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir kahramanlık ve özveri verilmiştir. O fedakarlık, inanmışlık, adanmışlık ve inanç bizleri 100 yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız kıldı"ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Şanlıurfa 'ya davet edilen katılımcıların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetlilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi, tarihi Ulu Cami önünde bir araya geldi.Yöresel kıyafetleriyle Türk, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlar, ellerindeki bayraklar taşıyarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde Balıklıgöl Yerleşkesindeki Hamarat Eller Çarşısı'na yürüdü.Kenti düşman işgalinden kurtaranları temsilen atlı süvarilerin katıldığı yürüyüşe, Şanlıurfa 'nın simgeleri arasında yer alan isot (biber) maskotları renk kattı.Yürüyüşün ardından mehteran takımı marşlar, Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ekibi de kente özgü türküler seslendirdi.Daha sonra kılıç ve kalkanla oynanan halk oyunu gösterisi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, 98 yıl önce Anadolu'nun emperyalist güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.
Anadolu halkının yokluk içerisinde düşmanla savaştığını anlatan Erin, "İmkansızlık içinde ortaya konan, dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir kahramanlık ve özveri verilmiştir. O fedakarlık, inanmışlık, adanmışlık ve inanç bizleri 100 yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız kıldı." dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri de Şanlıurfa 'yı Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, şehirlisi, köylüsü herkesin birlikte mücadele vererek düşman işgalinden kurtardığını vurguladı.Bu etkinliklerin düzenlenmesinin gençlere geçmişi anlatmak olduğunu ifade eden Cevheri, şöyle konuştu:"Nasıl ki geçmişte kilometrelerce öteden gelip topraklarımızı işgal etmeye çalıştılar, bu gün de aynı zihniyet, emperyalist düşünce İslam ülkelerinde, topraklarında Müslümanların namusunu ayaklar altına almayı çalışıyorlar. Zihniyet hiç değişmedi, ne Avrupa'da ne de Amerika'da. Amerika'yı fetheden o zihniyet, bugün gelip Küdüs'ü 11 defa işgal etmeye çalışan o zihniyetin ta kendisidir, onların torunlarıdır, veletleridir. Yine bugün İslam beldelerinde kan akıtmaya çalışıyorlar. İşte bizim kendi evlatlarımıza bu bilinci, şuuru vermemiz lazım."Büyükşehir Belediye Başkanı Çİftçi de 98 yıl önce Şanlıurfa lıların birlik olarak kenti düşman işgalinden kurtarma mücadelesi verdiğini belirtti. Geçmişteki mücadele ruhunun devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu ruh 15 Temmuz'da kendini gösterdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında kendini gösterdi. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruatır' anlayışıyla bir olup, birlik olup vatanı savunmada kan akıtmışız şehit vermişiz." diye konuştu.