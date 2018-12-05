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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'da yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

- Harran ilçesi - İlçedeki konik kubbeli evler - Yıkılan konik kubbeli evlerden detay - Üzeri betonla kaplanmış konik kubbeli evler - Evi zarar gören İbrahim Taş ile röportaj - Evi zarar gören Halil Yıldız ile röportaj - Harran ilçesinde farklı mimari yapılarıyla dikkati çeken 250 yıllık 7 konik kubbeli ev kısmen yıkıldı - Suruç ilçesinde de ahırın çökmesi nedeniyle yaşlı bir kadının 3 hayvanı telef olduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da birkaç gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Harran'da 7 konik kubbeli ev yıkıldı, Suruç ilçesinde ise çöken ahırda 3 hayvan telef oldu.Bölge genelinde birkaç gündür devam eden yağışlar, zaman zaman yaşamı olumsuz etkiliyor.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Harran ilçesinde külah biçimindeki, kare veya buna yakın bir altyapı üzerine bindirme tekniği ile örülerek oluşturulan konik kubbeli evlere de yağışların zarar verdiği görüldü.
Farklı mimari yapılarıyla dikkati çeken 250 yıllık 7 konik kubbeli ev kısmen yıkıldı.Harran ilçesinde yağmurdan evi zarar gören İbrahim Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın ilçede tahribata neden olduğunu söyledi.

Kendisine ait evin de kullanılamaz hale geldiğini belirten Taş, "Dededen, babadan yıllardır bu ilçede yaşıyorum. Yağan yağışlar çevreyi ve doğayı etkilediği gibi kümbet evleri de etkiledi. Aralıksız yağışlardan dolayı bir çok kümbet dayanamayarak yıkıldı." dedi.
- Engelli yaşlı kadının hayvanları telef olduSuruç ilçesinde 78 yaşındaki engelli bir kadının yağış nedeniyle çöken ahırındaki 3 hayvan telef oldu. Saygın Mahallesi'nde de yağış sel ve taşkına neden oldu. Mahallede ikamet eden 78 yaşındaki Saliha Şimşek'e ait ahır çöktü.Şimşek, "Ahırımdaki bir ineğim, danam ve atım telef oldu. Bu hayvanlar benim tek geçim kaynağımdı. Zaten tekerlekli sandalyedeyim ve engelliyim. Yetkililerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Yaşlı Kadın Yabancı Turist Kümbet Şiddetli Yağış Tekerlekli Sandalye 

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