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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da tirit ziyafeti

Şanlıurfa'da tirit ziyafeti

- - Tirit ikramından detaylar - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da Haliliye Belediyesince "4. Geleneksel tirit Ziyafeti"nde vatandaşlara tirit ikram edildi.Hazreti İbrahim Cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte okunan duanın ardından hazırlanan tirit yemeği, vatandaşlara dağıtıldı.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vatandaşlara kendi eliyle tirit dağıtarak afiyet olsun dedi.
Demirkol, tirit ziyafetine yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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