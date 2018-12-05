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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sis etkili olmaya devam ediyor

Şanlıurfa'da sis etkili olmaya devam ediyor

sisin arasında uçan kuşlar

Hava Ulaşımı 

-minare ve cami
-trafikte ilerleyen araçlar
-parklardan görüntüler
-insanlardan görüntüler
-şehir görüntüsü
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da sis sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. Son yılların en yoğunu olduğu belirtilen sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde birkaç metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler sis farlarını yakarak trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Sis kara ulaşımında olduğu kadar hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Yoğun sisin gün boyunca etkisini hissettireceği belirtildi. (Şİ-SD-
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