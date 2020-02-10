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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da şelale dondu, manzarayı görenler fotoğraf çekmek için koştu

Şanlıurfa’da şelale dondu, manzarayı görenler fotoğraf çekmek için koştu

Buz tutan şelaleden detaylar

Hava Sıcaklığı Cenin Şelale Hatıra Fotoğrafı Güneşli 

-Vatandaşlardan detaylar
-Röportaj
-Genel görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa son birkaç gündür Sibirya’yı andıran bir soğuk ile boğuşuyor. Eksi derecelere kadar düşen soğuk hava nedeniyle donan şelaleyi gören sürücüler araçlarından inip fotoğraf çekmek için koştu. Yaz aylarında Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü Şanlıurfa’da son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Gece eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz hava güneşli olmasına rağmen 1 derecenin üstüne çıkmıyor. Donan şelalede hatıra fotoğrafı Soğuk nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerindeki Akabe yokuşunda bulunan dev yapay şelale ile önündeki havuzlar dondu. Donan şelaleyi gören sürücüler, araçlarından inip hatıra fotoğrafı çekti. Çocuklar ise ilk defa donan bir şelale görme heyecanı yaşadı. Buz tutan süs havuzunun üzerine çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
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