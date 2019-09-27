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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sandıklı’da orman yangını

Sandıklı’da orman yangını

-Orman Yangını

Ormanlı Orman Müdürlüğü Karahisar Orman Yangını 

--Söndürme çalışmaları
--Yanan alandan detay görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Yangında 6 hektarlık orman alan yandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan yandı. Edinilen bilgilere göre yangın Akharım kasabasında meydana geldi. Ormanlık alana yakın bir yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Ormanlık alanda bulunan 6 hektarlık meşe, çam ve söğüt ağaçları yandı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile müdahale edildi. Sandıklı İtfaiyesi ve Akharım İtfaiyelerinin müdahale edemediği yangında orman müdürlüğü arazözüne aşağıdan su takviyesi yapıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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