Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği - Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı - Emine Erdoğan'ın salona gelişi ve misafirlerle sohbeti - Sanatçılar ve katılımcılardan detaylar - Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ile röportaj - Sanatçı Bengü Selimoğlu ile röportaj - Sanatçı Burak Kut ile röportaj - Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Turgay Tanülkü ile röportajSanatçılardan "koruyucu aile" mesajı - Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit:"Koruyucu aile konusu gerçekten çok önemli. Nice evlatlarımız, aile içinde büyümeye muhtaçlar. Onların bu konuda evlat edinilip, bir aile içinde büyümelerini sağlamak gerek. Devlet ne kadar kanatlarının altına alsa da bir çocuğun anne baba ilgisi, şefkatiyle büyümesi tercih ediliyor" - Sanatçı Bengü Selimoğlu: - "Birtakım sebeplerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan evlatlarımızın yuva sıcaklığına ulaşması için koruyucu ailelik çok önemli" - Sanatçı Burak Kut: - "Gerçekten bir üstün yetenekli olabilecek genci koruma altına alıp onun gelişimine katkıda bulunmak ya da bir bebeğin kaderini değiştirmek çok önemli bir konu"ANKARA (AA) - Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklara verdiği yemeğe katılarak, koruyucu aile olunmasının önemine dikkati çekti.Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde düzenlenen yemek öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'a Türkiye'deki çok önemli konulara dikkat çekip, farkındalık yarattığı için teşekkürlerini sundu.Koçyiğit, koruyucu aileye ilişkin, "Nice evlatlarımız aile içinde büyümeye muhtaçlar. Onların bu konuda evlat edinilip, bir aile içinde büyümelerini sağlamak gerek. Çünkü onlara aileleri rol model olacak, geleceğe onları hazırlayacak. Devlet ne kadar kanatlarının altına alsa da bir çocuğun anne baba ilgisi, şefkatiyle büyümesi tercih ediliyor, elbette." diye konuştu. Koruyucu aile olan çok sayıda ünlü olduğunu belirten Koçyiğit, 8 Mart Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak, kadınların sorunlarının ve içinde bulundukları durumların hatırlandığı bir günün, buna yetmediğini anlattı.Kadın sorunlarının sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu olduğunu aktaran Koçyiğit, "Kadın günümüzde arzu edilmeyen noktalarda şiddete maruz kalıyor. 2008 yılında benim ülkemde 400 tane kadın cinayete kurban gitmiş. Bir anlayış gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu alanda da elimizden ne gelirse onu yapmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Kadının değerini, önemini, toplum içinde var olursa o toplum nasıl zenginleşir, nasıl medeniyet gelir hayatımıza, bunları aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu. - "Emine Erdoğan'ın çabalarını, çalışmalarını destekliyorum"Sanatçı Bengü Selimoğlu da her çocuğun bir aile ortamına, sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Selimoğlu, şöyle konuştu:"Birtakım sebeplerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan evlatlarımızın yuva sıcaklığına ulaşması için koruyucu ailelik çok önemli. Devletimizin ve Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın çabalarını, çalışmalarını destekliyorum. Bundan sonra da her konuda yanlarında olacağım. Koruyucu aile olmayı herkese ben de tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımıza bir aile kazandırdığımız, onları aile ortamında çok iyi yetiştirdiğimiz zaman onları güvence altında geleceğe hazırlamış oluyoruz. Bu konudaki tüm çalışmaları destekliyorum."Sanatçı Burak Kut ise koruyucu aile konusunda farkındalık yaratanlara teşekkürlerini iletti.Koruyucu aileliğin çok önemli olduğunu dile getiren Kut, "Gerçekten bir üstün yetenekli olabilecek genci koruma altına alıp onun gelişimine katkıda bulunmak ya da bir bebeğin kaderini değiştirmek çok önemli bir konu." ifadelerini kullandı.Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Turgay Tanülkü de kendisinin himayesinden en küçüğü 2,5 yaşında 26 çocuğu ve 8 de torunu olduğunu belirterek, "Evlatlar bize verilen emanetler. Eşimle gücümüz yettiğince onları okutuyoruz. 11 tanesi üniversiteyi bitirdi ve hayata başladı. " dedi. Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tanülkü, vatandaşlara çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunarak, koruyucu ailelerden de çocuklara, "lütfediyormuş" gibi davranmamalarını ve hassas olmalarını istedi.
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