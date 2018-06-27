Sanatçı ve müzisyenlerden uyuşturucu ve bağımlılık karşıtı video - İSTANBUL
- Sanatçıların açıklamalarıSanatçı ve müzisyenlerden uyuşturucu ve bağımlılık karşıtı video - Sanatçı ve müzisyenlerin, sanata özendiren uyuşturucu karşıtı mesajlarından oluşan "Bağımlılığı bırak; sanattaysan hayattasın" başlıklı video ilgi görüyor - İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Zihni Göktay, Tarık Şerbetçioğlu, Soner Arıca, İbrahim Sadri, Yücel Arzen, Murat Kekilli, Zekai Tunca ve Tuluyhan Uğurlu gibi isimlerin mesajları yer alıyorİSTANBUL (AA) - Sanatçı ve müzisyenlerin görüntülerinden oluşan "Bağımlılığı bırak; sanattaysan hayattasın" başlıklı video ilgiyle takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası" kapsamında yayımladığı videoda, İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları ve müzisyenlerin mesajları yer alıyor.Bağımlıları sanata yönlendirmek amacıyla hazırlanan video, Zihni Göktay'ın "Tiyatro ile renklendirdiğim yaşamı uyuşturucu ile karartamam" sözüyle başlıyor.Hakan Bilgin'in "Her şeye sanatla ulaş, uyuşturucuya bulaşma" dediği görüntülerde, Tuluyhan Uğurlu'nun "Zamanını, servetini, hürriyetini, bedenini öldürme" sözleri dikkati çekiyor.Bennu Yıldırımlar, Selma Kutluğ, Süha Uygur, Ali Mert Yavuzcan, Hikmet Körmükçü, Mazlum Kiper, Tarık Şerbetçioğlu, İskender Bağcılar, Soner Arıca, İbrahim Sadri, Hakan Aysev, Yücel Arzen, Murat Kekilli ve Zekai Tunca'nın da mesajlarıyla destek verdiği video, "Eliniz uyuşturucu değil, saz tutsun" mesajıyla sona eriyor.