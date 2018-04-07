Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sanatçı Sevda Aydan'ın cenazesi toprağa verildi - İZMİR Haberi

Sanatçı Sevda Aydan'ın cenazesi toprağa verildi - İZMİR Haberi

- Cenazeden görüntüler - Oğlu Efe Aydan ile röportaj Sanatçı Sevda Aydan'ın cenazesi toprağa verildi - Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan'ın naaşı, İzmir 'de defnedildiİZMİR (AA) - Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan'ın (88) cenazesi, İzmir 'de toprağa verildi.
Konak ilçesi Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Aydan'ın ailesi, yakınları ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel katıldı.
Aydan'ın eski milli basketbolcu oğlu Efe Aydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesiyle en son 10 gün önce konuştuğunu söyledi.

Annesinin son 6 ayında sürekli doktor kontrolünde olduğunu belirten Aydan, "Annemin vücudu kan üretmiyordu. Çoklu organ yetmezliği sonucu nefes darlığı başladı.
Dün sabah 06.00 sularında da vefat etti." dedi.
Aydan'ın cenazesi Alaçatı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Ressam Cenaze Namazı Basketbol Milli Basketbolcu 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı