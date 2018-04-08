'Sanatçı' polis memurunun 'filografi' tutkusu - ANKARA
"Sanatçı" polis memurunun "filografi" tutkusu - ANKARA
Görüntü Dökümü - Polis memuru Mustafa Akkaya'nın çalışmasından detay - Mustafa Akkaya ile röp"Sanatçı" polis memurunun "filografi" tutkusu - Polis memuru ve filografi sanatçısı Akkaya: - "Bu sanatın terapi özelliğini ben kendimde gördüm. Meslek hayatımda stresim azaldı, hayata olumlu yönleriyle bakmaya başladım" - "Sonunda beğenilmek, güzel bir eser ortaya çıkarmak, karşısına geçip onu seyretmek insana büyük haz veriyor"ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Teşkilatının "sanatçı" mensuplarından polis memuru Mustafa Akkaya, değişik malzemeler üzerine çakılan çiviler arasında renkli bakır tellerin örülmesi sanatı olan filografinin terapi özelliği sayesinde hayata hep olumlu yönleriyle baktığını anlattı.Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığında görevli 24 yıllık polis memuru Mustafa Akkaya, filografiyle ilgilenen emniyet mensubu olarak dikkati çekiyor.AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları hakkında bilgi veren Akkaya, Türkiye'de 20'ye yakın icazetli filografi sanatçısı bulunduğunu anımasatan Akkaya, bunlardan birisinin de kendisi olduğunu bildirdi. Akkaya, 6 yıl önce televizyondan görerek ilgi duyduğu filografi sanatını, sanatın ustası Aşır Düğer'den özel ders alarak yapmaya başladığını belirtti. Emniyet Teşkilatı'nın ilk filografi sanatçısı olduğunu ifade eden Akkaya, daha sonra başka emniyet personelinin de bu sanatı icra etmeye başladığını bildirdi.Çoğunluğu polis ve polis eşlerinin oluşturduğu kursiyerlere ders verdiğini ifade eden Akkaya, "Polislik mesleği biraz stresli olduğu için arkadaşlarımız bir arayış içerisine giriyor. Hobiden ziyade terapi gibi. Avrupa'da hastanelerde, psikiyatri kliniklerinde terapi, tedavi yöntemi olarak kullanılır. String art diye geçer. Bunun terapi özelliğini ben kendimde gördüm. Meslek hayatımda stresim azaldı, hayata olumlu yönleriyle bakmaya başladım." diye konuştu. Halihazırda 3 öğrenciye kurs verdiğini belirten Akkaya, bugüne kadar 20 öğrenciye filografiyi öğrettiğini anlattı. - "Çekiç sesi beni rahatlatıyor"Atölye açmadan önce çalışmalarını evde yaptığını belirten Akkaya, "Bu çekiç sesi, beni rahatlatıyor. Nihayetinde yaptığınız şeylerin insanlar tarafından beğenilmesi, hoşa gitmesi, hayranlıkla bakılması insanı daha da motive ediyor." ifadesini kullandı."Çivi ve telin dansı" olarak nitelendirilen filografi sanatı hakkında bilgi veren Akkaya, filografinin yaygınlaşmasında sosyal medyanın etkili olduğunu söyledi.
Akkaya, filografinin çok bilinmemesinden dolayı yeni bir sanat dalı gibi algılandığına işaret ederek aslında bu sanatın Türkiye'de ortaya çıkışının Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını anlattı. - Filografi işlenmiş orta sehpası yapıyorFilografinin değişik malzemeler üzerinde yapılabildiğini söyleyen Akkaya, kendisinin de yağlı boya tablosu ve ceviz ağacı kütüğü üzerine çalıştığını kaydetti. Şu an üzerine filografi sanatıyla tavus kuşu yaptığı ceviz ağacı kütüğünü orta sehpa olarak tasarladığını anlatan Akkaya, 3 kilogram çivi kullandığı çalışmasını 30 - 35 günde bitirmeyi planladığını ifade etti. - "Meslektaşlarıma öğretmeye hazırım"Projelere her zaman açık olduğunu belirten Akkaya, "Emniyet Teşkilatı'nda bunu her zaman diyorum. Bizim mesleğimiz stresli meslek olduğu için imkan ve mekan sağlandığı zaman ben meslektaşlarıma da öğretmeye hazırım." dedi. Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'da tablolarının bulunduğunu dile getirdi.Sanatıyla polislik mesaisinin haricinde günde birkaç saat ve hafta sonları ilgilendiğini ifade eden Akkaya, Emniyet Teşkilatı'nda sanatsal çalışmalara destek verildiğini kaydetti. - "Hürriyet" tablosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyorAkkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaptığı ve üzere Osmanlıca "Hürriyetim yoksa yaşamak için yoktur sebebim" yazılı çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.
Akkaya, özel bir sergi açmak hayalinin olduğunu belirterek en büyük desteği ailesinden gördüğünü kaydetti. Emek ve sabır isteyen çalışmalarını bir an önce bitirmek için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Akkaya, "Sonunda beğenilmek, güzel bir eser ortaya çıkarmak, karşısına geçip onu seyretmek, insana büyük haz veriyor. Emeğiniz, yorgunluğunuz, her şey geçip gidiyor gerçekten." dedi.