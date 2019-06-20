Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu - ADANA Video
- Düğünden detay - Niran Ünsal'ın şarkı söylemesiSanatçı Niran Ünsal nikah şahidi olduADANA (AA) - Şarkıcı Niran Ünsal, Adana 'da bir polis memurunun nikah şahidi oldu.Niran Ünsal, polis memuru Soner Arık ile Dilek Ürk'ün merkez Çukurova ilçesindeki düğün törenine katıldı. Hayatını birleştiren ikilinin nikah şahitliğini yapan Ünsal, çifte mutluluk diledi.Ünsal, daha sonra sahnede çift için şarkı söyledi.
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