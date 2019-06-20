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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu - ADANA Video

Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu - ADANA Video

- Düğünden detay - Niran Ünsal'ın şarkı söylemesiSanatçı Niran Ünsal nikah şahidi olduADANA (AA) - Şarkıcı Niran Ünsal, Adana 'da bir polis memurunun nikah şahidi oldu.Niran Ünsal, polis memuru Soner Arık ile Dilek Ürk'ün merkez Çukurova ilçesindeki düğün törenine katıldı.
Hayatını birleştiren ikilinin nikah şahitliğini yapan Ünsal, çifte mutluluk diledi.Ünsal, daha sonra sahnede çift için şarkı söyledi.

Düğün Töreni Polis Memuru Memur Şahit Nikah Şahidi 

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