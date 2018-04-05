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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sanatçı Kayahan, Bodrum'da anıldı - MUĞLA

Sanatçı Kayahan, Bodrum'da anıldı - MUĞLA

- Sanatçı Kayahan, Bodrum'da anıldı - Anma konserinden görüntü - Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın şarkı söylemesiMUĞLA (AA) - Sanatçı Kayahan, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde özel bir kolejin hazırladığı programla anıldı.Kolejin konferans salonunda yapılan "Ustalara saygı konseri" etkinliği, bu yıl usta sanatçı Kayahan anısına gerçekleştirildi.
Programa Kayahan'ın eşi sanatçı İpek Açar, davetliler ve çok sayıda izleyici katıldı.
Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiği programda, Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları söyledi.

Etkinlikte sahne alan İpek Acar, Kayahan'ın "Mavilim" şarkısını seslendirdi.

Öğretmen Konferans 

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