Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da sonbahar güzelliği İzle

Samsun’da sonbahar güzelliği İzle

Drone görüntüsü

Piknik Alanları Sonbahar 

-ağaç görüntüleri detay
-yaprak detay

( SAMSUN -DRONE)- Çakırlar Korusu’nda sonbahar bir başka güzel SAMSUN

- Samsun’da sonbahar nedeniyle sararan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu.Samsun’da sonbaharın sonlarına doğru sararan ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parklarda ve piknik alanlarında sararan ağaçlardan yere düşen yapraklar doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.Özellikle Atakum ilçesinde bulunan 22 hektarlık su basar orman olan Çakırlar Korusu’ndaki dişbudak ağaçları sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekerek manzaraları kaydediyor. Yere düşen yapraklar ise ayrı bir güzellik oluşturuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı