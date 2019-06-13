Samsun’da ölü yunus karaya vurdu İzle

- Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ölü yunus vurdu. Atakum ilçesi Atakent mevkisi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürüyen vatandaşlar sahilde ölü yunusu fark edince yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Atakum Belediyesi görevlileri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunusu sahil kenarından alarak araca koyup götürdü. (FUÜ-SLH-
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