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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da lale zamanı...300 bin lale Samsun'u süslüyor İzle

Samsun'da lale zamanı...300 bin lale Samsun'u süslüyor İzle

Şehrin bir çok noktasında dikilen lalelerden görüntü

Lyon Lale Zamanı 

-Vatandaşlarla röportaj

( SAMSUN -HD) SAMSUN

- Baharın gelmesiyle birlikte Samsun'da çiçek açan lale soğanları Samsunlulara kartpostallık manzaralar sunuyor. Şehrin birçok noktasına dikilen laleler rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Lalezar haline gelen refüjler çevreye büyük güzellik katıyor ve vatandaşların beğenisini kazanıyor. Gördükleri güzel manzara karşısında etkilenen vatandaşlar, lalelerin bahara ayrı bir güzellik kattıklarını belirttiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Soner Soydaş, bu yıl da 300 bin adet lale diktiklerini söyledi.

300 bin lale Samsun'u süslüyor Çalışmalar hakkında bilgi veren Soydaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 1 milyon 200 bin adet mevsimlik çiçek dikiyoruz. Yaklaşık 600 bin yazlık mevsimlik, 600 bin kışlık mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Yazlık mevsimlikler mayıs-haziran arasında dikiliyor. Lale soğanları kışlık mevsimliklerle birlikte kasım ayında 300 bin adet olarak dikilmiştir. Lale soğanlarını mevsimlik çiçeklerimiz ile birlikte diktiğimizde lale soğanları nisan ayı başlarında açmaya başlıyor. Yaklaşık 20-25 günlük bir süreçte yaşamını tamamlıyor. Başlıca lale renklerimiz kırmızı, beyaz, sarı, mor olarak şehir merkezine yakın yerlerde dikilmiştir" dedi.

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