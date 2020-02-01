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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Samandağ’da halatı kopan balıkçı teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Samandağ’da halatı kopan balıkçı teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Tekneye halat bağlanması

Balıkçı Teknesi Şiddetli Rüzgar 

-Tekne halat yardımı ile karaya çekilme

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle halatı kopan balıkçı teknesi son anda batmaktan kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanı’nda gece çıkan yoğun rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan tekne, halatı kopup sürüklenmeye ve su almaya başladı.
Tekneyi kurtarmak için balıkçılar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Halatla bağlanarak balıkçı barınağına çekilen tekne, batmaktan son anda kurtarıldı.
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